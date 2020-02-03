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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti mi?

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair çıkan haberler üzerine Federasyon'dan açıklama geldi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Özdemir'in istikrarsız kararlar ve kamuoyu baskısından yıpranıp bu kararı aldığı ileri sürülmüştü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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