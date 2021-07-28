TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Genel Kurul'da yabancı kuralı, VAR ve seyirci açıklaması

Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, genel kurulda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

"Böylesine zor bir dönemde, futbolumuza hizmet eden herkese saygılarımı sunuyorum. Federasyonumuz adına emekleri için teşekkürü bir borç biliyorum."

"KULÜPLER İÇİN SINIRI 16'YA ÇIKARDIK"

"Geçen sezon kulüplerimizin rahat hareket etmesi için yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkardık. Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı."

"TARAFTARLAR BU SEZON MAÇ İZLEYEBİLECEK"

"Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız."

"EURO 2020'den gerekli dersleri aldık ve rotamızı Dünya Kupası'na çevirdik. Hocamız Şenol Güneş ve oyuncularına güveniyoruz."

"GEREKEN DERSLERİ ALDIK"

"A Milli Takımımız, yoğun bir dönem geçirdi. Elemelerde Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz ve zirve yaptığımız dönem, EURO 2020'de bizi üzen sonuçlarla tamamlandı. Gereken dersleri aldık, rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik."

"DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİK"

"PSG-Başakşehir maçında Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında başta Başakşehir olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır, dünya futbol tarihine geçmiştir. Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında İstanbul, Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak."

"TÜRK HAKEMLİĞİNE GÜVENİYORUZ"

"Türk hakemliğine güveniyoruz, istikrardan yana kararlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda 3 ayrı hakemimiz maç yönetti. Cüneyt Çakır hocamız, EURO 2020'de görev alıp finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu."

"TFF 1. LİG'DE VAR UYGULAMASINI KULLANACAĞIZ"

"2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz."

"Geçtiğimiz sezon statların çimleri çok konuşuldu. Bu konuda kararlar aldık, yaptırımlar uygulayacağız. Sizlerin de desteğiyle bu sorunları çözeceğiz. Uluslararası rekabette de daha güçlü olmamız gerekiyor."