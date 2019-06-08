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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı oyuncu açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı oyuncu sınırlamasına ilişkin dikkat çeken açıklama yaparken geçen haftalarda yaptığı açıklamada yabancı oyuncuların futbola kalite kattığını ifade etmişti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı oyuncu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı oyuncu sınırlamasına dair önemli bir açıklama yaptı.

TFF Başkanı Özdemir, yabancı oyuncu sınırlamasına ilişkin kararın 'Kulüpler Birliği' ile yapılacak görüşmeler çerçevesinde karara bağlanacağını söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan TFF Başkanı Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor."

YABANCI SINIRI KALKACAK MI?
TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce basına vermiş olduğu demeçlerde yabancı sayısının Türk futboluna kalite getirdiğini belirtmişti.

TFF Başkanı Özdemir'in geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin "Yabancı sayısını arttırıldığı için bir kalitenin geldiğine de ben inanıyorum. Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü, yöneticileri üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bunu sadece TFF'nin oturup karar alıp, uygulayacağız demesinin doğru olduğuna da inanmıyorum. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela" şeklinde değerlendirmede bulunmuştu.

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