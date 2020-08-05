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TFF Başkanı Özdemir: Harcama limitleri kulüpler için sürpriz olmadı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun açıkladığı harcama limitlerinin kulüpler tarafından önceden bilindiğini söyledi.
TFF Başkanı Özdemir: Harcama limitleri kulüpler için sürpriz olmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun açıkladığı harcama limitlerinin kulüpler tarafından önceden bilindiğini söyledi.

Medipol Başakşehir'in Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde turuncu-lacivertli takımın kamp yaptığı oteli ziyaret eden Nihat Özdemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Nihat Özdemir, kulüplerin verdiği rakamlar doğrultusunda harcama limitlerinin belirlendiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bugün zaten Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak çok geniş bir açıklama yaptık. Finansal Fair-Play kriterleri konusunda açıklamamızı zaten okuduğunuz zaman bütün kamuoyunun merak ettiği soruların cevapları orada açık ve net olarak belli. Netice olarak onlar bilançolarını verdiler, bizim Finansal Sicil Kurulumuz da onu inceledi ki çok etkili ve bilgili bir kurul. Sonra CEO'ları, hepsi bu rakamları biliyorlardı, onlara sürpriz olmadı. Zaten birçok kulübümüz bugün açıklama yaptı, 'Biz bu rakamları zaten tahmin ediyorduk, hesaplamıştık.' diye. Kulüplerin verdikleri bilgilere göre bu hesaplamaları yaptık ve her takımın harcama limitleri ve bunun yüzde 15 üzeri olan rakamları da kamuoyuna açıkladık. Eğer buralarda bir yanlışlık varsa veya ilave gelir gelirse onu da kurulumuz inceleyecektir. Gereken arttırımları varsa, onları da yapacağız." 

"İnşallah çeyrek finali Almanya'da oynamak üzere Türkiye'ye dönmüş olacağız"
Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir'in, Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçı hakkında ise şunları kaydetti:

"20 yıl önce Galatasaray buradan UEFA Kupası ile döndü, bugün de Başakşehir takımımız burada önemli bir maç yine aynı stadyumda, 20 yıl sonra, Kopenhag takımıyla burada UEFA'da yola devam etmek, çeyrek finale kalmak için çok önemli bir maç. Evet ilk maçta avantajlı bir skorla Başakşehir buraya geldi, inşallah bu akşam da iyi bir netice alarak çeyrek finali Almanya'da oynamak üzere Türkiye'ye dönmüş olacağız."

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