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TFF çok tartışılan iki hakemi görevden aldı

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi.
TFF çok tartışılan iki hakemi görevden aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman'da düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardı. 

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi. 

2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle: 

Üst Klasman Hakem 
Caner Ak - Adana 
Zorbay Küçük - Adana 
Özgüç Türkalp - Ankara 
Serkan Tokat -Ankara 
Ali Palabıyık -Ankara 
Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara 
Kadir Sağlam - Ankara 
Erkan Özdamar - Ankara 
Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya 
Burak Şeker - Antalya 
Murat Erdoğan - Antalya 
Sarper Barış Saka - Antalya 
Bahattin Şimşek - Aydın 
Arda Kardeşler - Bursa 
Cihan Aydın - Bursa 
Ali Şansalan - Çanakkale 
Ümit Öztürk - Denizli 
Özgür Yankaya - Edirne 
Suat Arslanboğa - Eskişehir 
Turgut Doman - Eskişehir 
Fırat Aydınus - İstanbul 
Cüneyt Çakır - İstanbul 
Mete Kalkavan - İstanbul 
Hüseyin Göçek - İstanbul 
Volkan Bayarslan - İstanbul 
Emre Malok - İstanbul 
Onur Özütoprak - İstanbul 
Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul 
Mert Güzenge - İstanbul 
Hakan Ceylan - İzmir 
Halis Özkahya - İzmir 
Alper Ulusoy - İzmir 
Kutluhan Bilgiç - İzmir 
Halil Umut Meler - İzmir 
Yiğit Arslan - İzmir 
Direnç Tonusluoğlu - İzmir 
Abdulkadir Bitigen - Kayseri 
Alper Çetin - Kocaeli 
Koray Gençerler - Manisa 
Atilla Karaoğlan - Sakarya 
Bülent Birincioğlu - Trabzon 
Ramazan Keleş - Trabzon 
Yasin Kol - Trabzon 

Üst Klasman Yardımcı Hakem 
Furkan Ürün - Adana 
Anıl Usta - Ankara 
Asım Yusuf Öz - Ankara 
Erdinç Sezertam - Ankara 
Mehmet Cem Satman - Ankara 
Mustafa Sönmez - Ankara 
Önder Yılmaz - Ankara 
Serkan Çimen - Ankara 
Serkan Olguncan - Ankara 
Utku Tunavelioğlu - Ankara 
Ali Can Alp - Antalya 
Gökhan Barcın - Antalya 
Murat Ergin Gözütok - Antalya 
Seyfettin Ünal - Antalya 
Kamil Çetin - Aydın 
Bilal Gölen - Balıkesir 
Ali Saygın Ögel - Bursa 
Hakan Yemişken - Bursa 
Kemal Elmas - Bursa 
Osman Gökhan Bilir - Denizli 
Emrah Ünal - Düzce 
Ali Tuna - Erzincan 
İsmail Şencan - Eskişehir 
Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep 
Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay 
Aleks Taşcıoğlu - İstanbul 
Alpaslan Dedeş - İstanbul 
Bahattin Duran - İstanbul 
Bahtiyar Birinci - İstanbul 
Candaş Elbil - İstanbul 
Cemal Bingül - İstanbul 
Ceyhun Sesigüzel - İstanbul 
Deniz Caner Özaral - İstanbul 
Erdem Bayık - İstanbul 
Erkan Akbulut - İstanbul 
Esat Sancaktar - İstanbul 
Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul 
Kemal Mavi - İstanbul 
Kemal Yılmaz - İstanbul 
Kerem Ersoy - İstanbul 
Mehmet Emin Tuğral - İstanbul 
Mehmet Kapluhan - İstanbul 
Mehmet Salih Mazlum - İstanbul 
Mehmet Yıldırım - İstanbul 
Murat Altan - İstanbul 
Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul 
Orkun Aktaş - İstanbul 
Serkan Ok - İstanbul 
Süleyman Özay - İstanbul 
Tarık Ongun - İstanbul 
Yusuf Bozdoğan - İstanbul 
Baran Eraslan - İzmir 
Bersan Duran - İzmir 
Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir 
Gökmen Baltacı - İzmir 
Hüseyin Aylak - İzmir 
Hüsnü Emre Çelimli - İzmir 
İbrahim Bozbey - İzmir 
İlker Takpak - İzmir 
Mustafa Emre Eyisoy - İzmir 
Sezgin Çınar - İzmir 
Oğuz Terzi - Kastamonu 
Mustafa Savranlar - Kayseri 
Cem Özbay - Kocaeli 
Ata Yıldırım - Malatya 
İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa 
Volkan Ahmet Narinç - Manisa 
Gökhan Memişoğlu - Muğla 
Hakan Karabalcık - Muğla 
Cemal Alpay - Ordu 
Samet Çavuş - Ordu 
Uygar Bebek - Ordu 
Mehmet Kısal - Rize 
Selahattin Altay - Rize 
Samet Çiçek - Samsun 
Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa 
Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ 
Abdullah Bora Özkara - Trabzon 
Burak Cansız - Trabzon 
Cemil Tunç - Trabzon 
Mehmet Metin - Trabzon 
Muhammet Yumak - Trabzon 
Murat Şener - Trabzon 
Özgür Ertem - Trabzon 
Serdar Diyadin - Trabzon 
Deniz Turgut - Uşak 

 

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