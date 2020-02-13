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TFF, Göztepe - Beşiktaş maçı için kararını açıkladı

TFF Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
TFF, Göztepe - Beşiktaş maçı için kararını açıkladı

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF'den üç maçla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.

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