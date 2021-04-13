  • BIST 1.384
  • Altın 456,943
  • Dolar 8,1584
  • Euro 9,7308
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

TFF, kupa finalinin oynanacağı stadı açıkladı

TFF, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.
TFF, kupa finalinin oynanacağı stadı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk hakemliğinin başarısı FIBA'da örnek gösterildi13 Nisan 2021 Salı 13:13
  • Cüneyt Çakır UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag-Arsenal maçını yönetecek13 Nisan 2021 Salı 13:13
  • Kalbinin doğuştan delik olduğunu 17 yaşında öğrenen genç basketbolcunun A takım sevinci13 Nisan 2021 Salı 13:12
  • Serbest dalışçı Fatma Uruk, 2021 yılı için heyecanlı13 Nisan 2021 Salı 13:12
  • NBA'de 76ers milli basketbolcu Furkan'ın 20 sayısının yardımıyla Mavericks'i yendi13 Nisan 2021 Salı 13:11
  • 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun üçüncü günündeki Beyşehir-Alanya etabı başladı13 Nisan 2021 Salı 11:03
  • THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu13 Nisan 2021 Salı 11:02
  • 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın galibi Cavendish12 Nisan 2021 Pazartesi 16:02
  • 4. Etnospor Forumu çevrim içi gerçekleştirildi12 Nisan 2021 Pazartesi 14:13
  • Göztepe'den 1950 şampiyonluğu için başvuru12 Nisan 2021 Pazartesi 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti