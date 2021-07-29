  • BIST 1.381,350
  • Altın 497,57
  • Dolar 8,5000
  • Euro 10,0650
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAAFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
»

TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni sezon öncesi seyircilerin stadyumlara giriş şartlarının belirlendiğini açıkladı.
TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtildi.

Kovid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi.

Kovid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarıyla henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebileceği duyuruldu.

Öte yandan seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamalarının Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacağı da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kara akbabalar, en çok zehirlenerek ölüyor29 Temmuz 2021 Perşembe 11:08
  • 231 düzensiz göçmen yakalandı29 Temmuz 2021 Perşembe 10:28
  • TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi29 Temmuz 2021 Perşembe 10:24
  • ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı29 Temmuz 2021 Perşembe 10:21
  • Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor29 Temmuz 2021 Perşembe 10:17
  • ABD büyükelçiliğine roketli saldırı29 Temmuz 2021 Perşembe 10:17
  • ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi29 Temmuz 2021 Perşembe 09:55
  • Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:51
  • Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte uygulanan aşı miktarı29 Temmuz 2021 Perşembe 09:50
  • Akseki'deki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti29 Temmuz 2021 Perşembe 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti