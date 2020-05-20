TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig takım doktorlarıyla toplanıyor

TFF Sağlık Kurulu, 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı yapacak.