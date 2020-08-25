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TFF, yeni MHK Başkanı'nı resmen açıkladı!

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı
TFF, yeni MHK Başkanı'nı resmen açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerini açıkladı. 

İşte TFF'den yapılan açıklama: 

"TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor: 

BAŞKAN
SERDAR TATLI

ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ"

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