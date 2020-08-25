TFF, yeni MHK Başkanı'nı resmen açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerini açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
SERDAR TATLI
ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ"
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