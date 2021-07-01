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TFF, yeni sezondaki seyirci kapasitesini açıkladı!

Türkyie Futbol Federasyonu, yeni sezonda tribünlere %50 kapasiteyle seyirci alınabileceğini açıkladı. Öte yandan stadyumlardaki localara ise tam kapasditeyle seyirci alınacak.
TFF, yeni sezondaki seyirci kapasitesini açıkladı!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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