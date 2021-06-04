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TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı.
TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı

TFF Yönetim Kurulunun belirlediği 2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak hususlar içinde yer alan yerli oyuncu teşvik sistemine göre 2021-2022 sezonun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak. 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak.

Buna göre birinci sırada yer alan takıma beş, ikinci sırada yer alan takıma dört, üçüncü sırada yer alan takıma üç, dördüncü takıma iki ve beşinci sıradaki ekibe bir milyon lira olmak üzere toplam 15 milyon yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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