TFF'den açık tehdit! "Yaptırım uygularız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak Türk takımlarına yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Avrupa kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktı.

Fox'tan İsmail Küçükkaya'ya konuşan Nihat Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz." dedi.

Herhangi bir Türk takımının Süper Lig'e katılmayacağını söyleyen Özdemir, "Eğer bir takımımız bunu yaparsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız." ifadelerini kullandı.