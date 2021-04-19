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TFF'den Avrupa Süper Ligi projesine tepki: Bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz

TFF'den yapılan açıklamada, "Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
TFF'den Avrupa Süper Ligi projesine tepki: Bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi.

TFF'nin internet sitesinden "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz." denildi.

TFF'nin, futbolun çatı kurumları FIFA ve UEFA başta olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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