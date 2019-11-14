TFF'den flaş yabancı sınırı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sayısının yapılacak olan değişikliklerin 3 yıllık bir sürece yayılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, değiştirilmesi gündemde olan "yabancı sayısı" hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF'nin yabancı sayısına tek başına karar veremeyeceğini ancak alınacak olan kararın da 3 yıllık bir sürece yayılacağını ifade eden Özdemir, ""Yabancı sınırlaması konusunda Süper Lig kulüpleri bir araya gelerek ortak bir karara varmalı. Bu konuda Şenol Güneş bir çalışma yapıyor. Planlamayı 3 yıllık bir periyotta yapmayı düşünüyoruz. Bu kararı ben tek başıma verecek değilim. Hep birlikte bir karar vereceğiz. Yabancı oyuncu transferinde bazı kriterler getirilebilir. Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Bunun kararını verecek olan Süper Lig'deki kulüpler" dedi.

Nihat Özdemir'in yabancı sayısı açıklamalarının ardından Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'un kısa bir süre önce Sporx.com'a verdiği özel röportajda yabancı sayısı hakkında söylediği ve Türkiye'nin bir anda gündeme oturan açıklamalar bir kez daha gündeme geldi.Erol Bulut'un röportajına tekrar göz atmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TÜRKİYE'DE MHK SÜREKLİ TARTIŞILIYOR

Türkiye'de MHK'nın sürekli tartışma odağından olmasından dolayı rahatsız olduklarını ifade eden Özdemir, "Bu federasyonun en zor işi MHK yani hakemler. Kurullarda çok nitelikli insanlar var.. Birçok kurul var. İnanılmaz yoğun çalışıyorlar. MHK da bunlardan sadece 1 tanesi. Ama kamuoyunda benim kurullarımın içerisinde en çok MHK tartışıyor. Başına Zekeriya Alp'i getirdik. kuruldaki insanlar çok değerli. İlk geldiklerinde hakem sayısı 21-22'ydi. Bir sürü hakem dahil değildi ve 43 oldu" dedi.

HAKEMLERE 10 PUAN ÜZERİNDEN 7 VERİYORUM

Hakemlerin şu ana kadar gösterdikleri performansa 10 üzerinden 7 puan veren Özdemir, "Bugün bir hakemin hakem olabilmesi için 8 yıllık eğitim sisteminden geömesi lazım. Anca Süper Lig'de görev yapabilir. Bu uzun süre kısaltıldı. Hem hakemliği gençleştirmek hem de futbolu bırakan futbolcuların bu yolu tercih etmesini sağlamak istiyoruz Görüyorum ki MHK 'nın gitmiş olduğu yol ve sistemler 1 yıl sonra hakemlerimzide gelişme olacağına inanıyoruz. Yeni hakemleri kazanma yolunda önemli kararlar aldık ve buna devam ediyoruz. Hakemlerimizin performansına vereceğim not 10 üzerinden 7'yi geçmez" şeklinde konuştu.

VAR SİSTEMİMİZİ BEĞENİYORUM

Süper Lig'de uygulanan VAR sistemi hakkında da konuşan Özdemir, "VAR sistemimizi beğeniyorum. Ben inanıyorum Zekeriya Alp ve ekibi bu işte de başarıya ulaşacak. Geçen sene de tenkit alınıyordu, neden bu kadar VAR'a gidiliyor deniyordu. İngiltere'de az olduğu söylendi. Neden bu kadar çok VAR'a gidiyorsunuz diyorlardı. Bu sene yeni MHK, UEFA'nın VAR'a gitme prensiplerini ve sistemlerini birebir uygulamaya başladı. Biraz daha fazla kullanabilirlerse, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde kararlar alabilirler. Hakemler gri pozisyonlarda VAR'a gidebilirler. MHK'daki arkadaşlarımız daha dikkatlşi çalışacak, onlar adalet dağıtıyorlar. Her takımın taraftarının vicdanını rahatlatan hakem kararlarıdır" ifadelerini kullandı.

VAR KAYITLARI DIŞARIYA ÇIKAMAZ

VAR kayıtlarının dışarıya çıkma ihtimalinin olmadığının altını çizen Özdemir, "Abdurrahim Albayrak'ın VAR kayıtlarının sızdığı sorusu üzerine, "Geçtiğimiz sezon bir kulüp yöneticisi VAR kayıtları VAR dedi, bir kulüp tarafından mahkemeye verildi ve suçlu bulundu. Spor savcının verdiği kararla suçlu bulundu ve para cezasına çarptırıldı. Bu sene de 1-2 söylenti çıktı. Araştırılsın dedim ve alakası yok. VAR kayıtları dışarıya sızmıyor. Şu anda içimiz rahat inşallah da olmaz" dedi.