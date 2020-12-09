  • BIST 1.351
  • Altın 468,627
  • Dolar 7,8298
  • Euro 9,5017
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

TFF'den 'ırkçılık' tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
TFF'den 'ırkçılık' tepkisi

TFF'nin "Irkçılığı şiddetle kınıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır." ifadeleri kullanıldı.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçtiği bildirildi.

Açıklamada, TFF'nin olayın takipçisi olacağı ve hakemin UEFA tarafından gerekli cezayı alacağı inancına sahip olunduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF'den 'ırkçılık' tepkisi09 Aralık 2020 Çarşamba 09:13
  • Şenol Güneş: Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır08 Aralık 2020 Salı 19:06
  • Ali Koç: Türkiye'de hakem krizi var08 Aralık 2020 Salı 17:17
  • Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı08 Aralık 2020 Salı 15:36
  • UEFA'dan Türk gözlemcilere görev08 Aralık 2020 Salı 14:21
  • UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev08 Aralık 2020 Salı 14:21
  • Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı08 Aralık 2020 Salı 13:26
  • Freddie Ljungberg: Arsenal, Mesut Özil'in yaratıcılığından yoksun kaldığı için bocalıyor08 Aralık 2020 Salı 13:19
  • Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal: Tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz08 Aralık 2020 Salı 13:18
  • Göztepe Kulübü Başkanı Sepil 'Birlikte Aşacağız' kampanyası için 1925 bilet satın aldı08 Aralık 2020 Salı 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti