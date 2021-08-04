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TFF'den Oğulcan Çağlayan kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü ve lisansı çıkarılamayan futbolcusu Oğulcan Çağlayan'ın TFF Yönetim Kurulunun verdiği karara yaptığı itirazı oy çokluğuyla reddetti.
TFF'den Oğulcan Çağlayan kararı

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itiraz başvurusunda gerek Bölge Adliye Mahkemesi kararı gerekse de talimatın ilgili maddesi dikkate alınarak TFF Yönetim Kurulunun verdiği kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı belirtilerek, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddedildiği duyuruldu.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.

Federasyonun açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Tahkim Kurulu, kararında kulüp yönünden transfer yasağının kaldırılmasına ve kulübün yapacağı ödemelerin durdurulması noktasındaki talebinin ise reddine karar vermiştir. Bu sebeple Tahkim Kurulu kararı doğrultusunda alacak süreci devam etmektedir. Futbolcuyu transfer talep eden kulüp adına tescil ettirebilmesi için borçsuzluk belgesi veya muvafakat belgesi sunması gerektiği belirtilmektedir."

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