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TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı. Buna göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak.
TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi.

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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