TFF'den tarihi 'Küme düşme' kararı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda bu sezon küme düşmenin olmamasına karar verildi.

Bu sezon 21 takım ile oynanacak.

Gelecek sezon 4 takım düşüp 3 takım çıkacak ve 2021-2022'den itibaren 20 takımlı lig oynanacak.

TFF’nin aldığı karar doğrultusunda 2020/21 sezonunda alınan yeni "yabancı sınırı" kuralı uygulanmayacak.

Öte yandan TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de küme düşme kaldırıldı.

TFF, fikstür ile ilgili düzenlemeleri revize edip ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.