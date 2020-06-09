TGTV'den 'Ayasofya, cami haline getirilmeli' önerisine destek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Akbulut, "Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir." dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, Ayasofya'nın, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hamza Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi Ayasofya Camisi'nin alınan bir kararla, 24 Kasım 1934'te, Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği müzeye dönüştürüldüğünü, millete rağmen 86 yıl önce alınan bu kararın, millet tarafından hiçbir şekilde kabul görmediğini belirtti.

Ezanı aslına iade eden devletin, artık Ayasofya Camisi'ni de ibadete açması gerektiğini aktaran Akbulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı, fethin sembolü ve fetih camisidir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir. Ayasofya, 1453’ten 1934'e kadar İstanbul'umuzun, ulu ve baş camisidir. Ayasofya, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. İnancımızın ve zaferimizin sembolü olan Ayasofya Camisi'nin müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir.

İstanbul'un işgal yıllarında bile cami olarak kalan Ayasofya'nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Ayasofya, Çanakkale'dir, Büyük Taarruz'dur. Ayasofya, millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatıdır."

Küresel güçlerin, siyonizmin ve diğerlerinin bu topraklar üzerinde bir hesaplarının olduğunu artık bildiklerini belirten Akbulut, şöyle devam etti:

"İslam alemine, tekrar bir Endülüs travması yaşatmak isteyenlere, Ayasofya Camisi ibadete açılarak cevap verilmelidir. Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir. Ayasofya Camisi, her daim milletimizin gündeminde olmuştur. Bu millet, ihtilallerden ve baskılardan kurtulduktan sonra seçtiği kişilerden ilk olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasını istemiştir. Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz."

"Ayasofya'nın müze olması kararını, hukuku zorlayarak almışlardır"

Akbulut, Ayasofya'nın ibadete açılmasının siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "O günlerde karar alıcılar, Ayasofya'nın müze olması kararını, hukuku zorlayarak almışlardır. Neden böyle bir kararın alındığı artık tarihçilerin ilgi alanına girmiştir. Ancak bugün ülkemiz, devlet- millet bütünlüğü için de bölgesinde daha güçlü, dünyada da daha saygın hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

TGTV'nin üye kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberliği güçlendirecek, millete büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi'nin, ibadete açılma çalışmalarını desteklediğini belirten Akbulut, milletin de bütün kuruluşların da arzusunun bu olduğunu kaydetti.

Hamza Akbulut, bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarını sözlerine ekledi.