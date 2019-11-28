THD Başkanı Turhan Çakar: Alışveriş çılgınlığına kapılmayın!

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, ‘Black Friday’ adıyla ülkemizde de uygulanan alışveriş çılgınlığı için, “Aldatmaca ve kandırmacadan başka bir şey doğurmuyor. İndirim öncesi fiyatlar kabartılıyor” dedi.

ABD menşeli ‘Black Friday’ adıyla anılan ülkemizde ise ‘Şahane Cuma’, ‘Efsane Cuma’ olarak adlandırılan alışveriş çılgınlığı bugün ve yarın olmak üzere birçok mağazada uygulanacak. Hatta bazı markalar bunu bir haftaya çevirmiş durumda. Ancak indirim olduğu söylenen fiyatlarda pek değişen bir şey yok. Gazetemize konuşan Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar tüketicileri uyararak, “İndirim öncesi fiyatlar kabartılıyor. Ürünün indirimli hali normal fiyatından yükseğe satılıyor” dedi. Çakar, Amerikan menşeli bu tüketim çılgınlığının kandırmaca ve aldatmacadan başka bir şey doğurmadığını bu konuda yasal düzenlemenin eksik olduğuna dikkat çekti.

İNDİRİM İÇİN KALİTESİZ MAL ÜRETİLİYOR

Fiyatların indirim günleri öncesinde kabartıldığına dikkat çeken Çakar, “Normal mevsiminde normal fiyattan satılan bir ürünün fiyatı indirimli satışlarda kabartılıyor. Daha yüksek bir fiyattan indirim yapılmış gibi gösteriyor. Hatta bu indirimli hali kendi normal fiyatından bile yükseğe satılıyor. Mevsimde satılamayan, elde kalan, ürünlerin satılmasında indirim yapılır. Ancak araştırmalarımız özel olarak indirime yönelik kalitesiz ürünlerin yapıldığı bilgisini alıyoruz. Maalesef bunları düzenleyecek bir yasamız yok. İndirim öncesi fiyatın ne derece doğru olup olmadığı konusunda denetim yok. O ürünün normal ürün mü yoksa indirim için üretilmiş düşük kaliteli ürün mü olduğu konusunda denetim yok. Tüketiciler aldatılıyor” ifadelerine yer verdi.

YÖNETMELİKLER YETERSİZ

Çakar fiyat belirleme konusunda denetimlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, “Bu ‘Efsane Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ ya da ‘Kara Cuma’ denen alışveriş çılgınlığı 1960’lı yıllardan bugüne gelen Amerikan menşeli bir gündür. Tüketim çılgınlığını körüklemenin, daha çok mal satmanın bir amacı olarak dünyada ve son yıllarda Türkiye’de yoğun olarak uygulanıyor. Ne yazık ki bu çılgınlığa yönelik bir denetimlerimiz yetersiz ya da yok. Perakende Ticarette Uygulanacak Kurallar ve Fiyat Etiketleri Yönetmeliği var. İndirimli ürünün önceki fiyatı, indirim miktarı ve şimdiki fiyatı yazacak. Ama bu bir çözüm değil. İlk fiyat normal fiyat mı? Bunu bilen yok” dedi.

Tüketicilere tavsiyede bulunan Çakar, “Tüketicilere tavsiyemiz düzenli gittiğiniz firmalardaki fiyatları takip edin. Bu indirim günlerinde eğer normal mevsiminde satılamamış ya da fiyatı normalin altına düşmüşse o zaman tercih edebilirsiniz. Ama bu daha önce baktığınız ürünler olmalı” dedi.

İNDİRİMLİ ÜRÜN ALSANIZ DA TÜKETİCİ HAKKINIZ GEÇER

Bazı firmaların indirimli ürünler için tüketici haklarını kısıtlamaya yönelik yaptıklarına da değinen Çakar, “İster indirim olsun ister olmasın tüketici o ürünü almış ve mal ayıplı çıkmışsa orada ürünün hakları geçerlidir. Bazı özürlü mallar vardır üzerine yazılır ve ucuza satılır. Tüketici bunu alırsa ona yapılacak bir şey yok. Ancak normal indirimde olan bir ürün için alındıktan sonra bir işlem yapılmaz yazısı notu yazılamaz. Bu baştan sona tüketici haklarına aykırıdır.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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