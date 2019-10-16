  • BIST 93.586
  • Altın 281,146
  • Dolar 5,8893
  • Euro 6,5055
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 25 °C
»

THK Başkanlığına kayyum atandı

Türk Hava Kurumu Başkanlığı yönetimine Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atandı.
THK Başkanlığına kayyum atandı

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atandı.

THK'ye kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK başkanlığı avukatları Sabri Hafif ve Ahmet Sungur katıldı.

Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, "Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır. Kuruma son genel kurul yapısı ile olağanüstü ve seçim gündemli temsil kayyumu atanmasını talep ediyoruz." dedi.

Davalı avukatları da yönetim kurulu üyelerinin ayrılmış olması nedeniyle karşı dava olarak, Türk Hava Kurumuna yönetim kayyumu atanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Davalı avukatları, asıl davanın reddedilip kendilerinin açtığı karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Merkez Denetleme Kurulunun açtığı davayı reddedip Türk Hava Kurumu Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THK Başkanlığına kayyum atandı16 Ekim 2019 Çarşamba 16:17
  • Mahkemeden Uber'in faaliyetlerinin durdurulması kararı16 Ekim 2019 Çarşamba 15:53
  • Aşırı hız en çok kaza nedeni16 Ekim 2019 Çarşamba 15:49
  • Şehitlerimizi uğurladık16 Ekim 2019 Çarşamba 15:45
  • "Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk"16 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
  • 144 yıllık rüya gerçek oluyor16 Ekim 2019 Çarşamba 14:58
  • İstanbul Valiliği'nde AFAD binasında yangın16 Ekim 2019 Çarşamba 14:38
  • Yargı reformu paketinin 7 maddesi daha kabul edildi16 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
  • İçişleri Bakanı Soylu: İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok16 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
  • Dışişleri Bakanlığından Avrupa ülkelerine PKK uyarısı16 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti