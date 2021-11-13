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THK yangın uçakları, TUSAŞ'ın desteğiyle yeniden uçacak

THK yangın uçakları, TUSAŞ'ın desteğiyle yeniden uçacak
THK Teknik Genel Müdürü Cemal Balıkçı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayının ardından Kayseri'deki İkinci Hava Bakım Fabrikası ile yapılan sözleşme kapsamında söz konusu uçakların pervanelerinin revizyonunu yaptırmaya başladıklarını belirtti.

THK Teknik Genel Müdürü Cemal Balıkçı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayının ardından Kayseri'deki İkinci Hava Bakım Fabrikası ile yapılan sözleşme kapsamında söz konusu uçakların pervanelerinin revizyonunu yaptırmaya başladıklarını belirtti.

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