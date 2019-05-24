THK'de duygulandıran buluşma

Henüz 13 yaşındayken yaşını büyüterek 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulunda eğitim gören, ardından sırasıyla planör, paraşüt ve pilot brövesi alan dünyanın sayılı kadınlarından Madelet Grabbe Başusta, yıllar sonra THK'yi ziyaret etti.

Henüz 13 yaşındayken yaşını büyüterek 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulunda eğitim gören, ardından sırasıyla planör, paraşüt ve pilot brövesi alan dünyanın sayılı kadınlarından Madelet Grabbe Başusta, yıllar sonra THK'yi ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı.

Başusta, uçma sevdasıyla 13 yaşındayken yaşını büyüttü ve 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okuluna girdi. Burada önce planör, ardından paraşüt ve pilot brövesini alan Başusta, eğitmen oldu.

Üç hava aracını da kullanabilen dünyadaki sayılı kadın pilotlardan Başusta, Türkiye adına Paraşüt Milli Takımı'nda yer alarak birçok uluslararası yarışmaya katıldı.

Paraşüt Kulesi önünde anıları tazelendi

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelen Madelet Grabbe Başusta, kurumu ziyaretinin ardından Türkkuşu tesislerine geldi.

Başusta, burada hem annesinin hem de kendisinin atlayış yaptığı Paraşüt Kulesi önünde fotoğraf çektirdi ve anılarını anlattı.

"Başusta adına müzede köşe açacağız"

Nogaylaroğlu, davetlerini kırmadığı için Başusta'ya teşekkür ederek kendisi için THK Müzesi'nde bir köşe açacaklarını söyledi.

"Sizin gibi değerli uçuş sevdalısını ağırlamaktan son derece mutluyuz." diyen Nogaylaroğlu, Başusta'ya THK'ye kattığı değerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Günün anısına Başusta'ya plaket takdim eden Nogaylaroğlu, kendisini daima minnetle anacaklarını belirtti.

Başusta da otobiyografisinin yer aldığı kitabı imzalayarak Nogaylaroğlu'na armağan etti.

THK Üniversitesi Genel Sekreteri Kudret Erkan ve THK Uçuş Akademisi Genel Müdürü Mehmet Eldem'e de ziyarette bulunan Başusta, kadın uçuş eğitmenleriyle sohbet etti.

Sohbetin ardından piste çıkan Başusta'nın uçuş planı ise hava muhalefetinden dolayı bir başka ziyarete kaldı.

"Heyecanımı kelimelerle anlatamıyorum"

Madelet Grabbe Başusta, 50 yıl sonra THK ve Türkkuşu'nu ziyaret etmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek "Heyecanımı kelimelerle anlatamıyorum, ölmeden buraları tekrar görmek benim için büyük bir mutluluk." dedi.

Ziyareti sırasında genç pilot adayı öğrencilerle sohbet ettiğini söyleyen Başusta, "50 yıl sonra THK'ye gelmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben her şeyi THK'ye borçluyum." diye konuştu.

THK bünyesinde sahip olduğu deneyimlerin iş hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Başusta, "Bu hayat tecrübesi, bana iş hayatında risk alırken her zaman yol gösterici oldu." ifadesini kullandı.