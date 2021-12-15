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THK'nın yeni Kayyum Heyeti Başkanı belli oldu

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Aşçı'nın yerine Ali Yüksel atandı.
THK'nın yeni Kayyum Heyeti Başkanı belli oldu

Aşçı, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden 1 Eylül tarihinde istifa etmiş; ancak o tarihten beri istifası kabul edilmemişti.

Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için THK'ye kayyum atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi verdi.

Ancak Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Aşçı'nın istifasını kabul etmedi ve istifanın kabul edilmeme gerekçesini de açıklamadı.

Bu gelişmenin ardından Aşçı, "Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın" ifadelerini kullanarak Ekim ayında tekrar yargıya başvurmuştu.

Aşçı'nın ikinci istifa dilekçesi de kabul edilmeyince görevi fiilen bıraktığı öne sürülmüştü.

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Ekim 2019'da Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'yı THK'ye kayyum heyeti olarak atamıştı.

Geçen yaz Ege ve Akdeniz kıyılarını etkisi altına alan yangınlar sırasında THK söndürme uçaklarının kullanılmaması tartışmalara neden olmuş, THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı bir televizyon programında "orman yangınları sırasında düğüne gittiğini" açıklamıştı.

Aşçı'nın bu sözleri tepki çekmişti.

Kaynak: AA
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