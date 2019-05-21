THK'ye genç isim

Türk Hava Kurumu’nun (THK) genel başkan yardımcılığı görevine 28 yaşındaki Mehmet Fatih Pakır getirildi. Genç ve dinamik bir isim olan Pakır, “Canla başla çalışacağım” dedi.

Türk Hava Kurumu’nun (THK) genel başkan yardımcılığı görevine 28 yaşındaki Mehmet Fatih Pakır getirildi. Genç ve dinamik bir isim olan Pakır, “Canla başla çalışacağım” dedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine ulusal ve uluslararası alanda birçok yatırım projesine imza atan 28 yaşındaki Mehmet Fatih Pakır’ı getirdi.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIM”

Mehmet Fatih Pakır, göreve getirmesinin ardından yaptığı açıklamada " Sayın Genel Başkanımız Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun önderliğinde kurulacak uluslararası heyetler ile Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde havacılık alanında söz sahibi olarak hayata geçireceğimiz çalışmalara beklemeden start vereceğimizden şüphem yoktur. Benim en büyük şahsım, bu ulvi kurumda tevdi edilen görevin yanı sıra kahraman ve vizyon sahibi bir genel başkan ile devletimiz ve kurumumuz için hizmet etme fırsatı bulmuş olmamdır. Canla başla hizmet edeceğimi ifade etmek isterim " dedi. Pakır’ın, yurtiçi ve yurtdışı projelerde THK’ya büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

MEHMET FATİH PAKIR KİMDİR?

1991 yılında Şanlıurfa’da doğan Pakır, Fransa’nın Paris şehrinde Sorbonne Üniversitesi Proje İstatistik Programlama Yazılım Bölümü’nü bitirdi. Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğünde başlayan proje serüveni ile 217 proje ile çeşitli kamu kurumlarında proje yöneticisi olarak görev aldı. Yurtdışındaki pek çok projede de yer aldı. 2016-2019 yılları arasında Ulusal Kalkınma ve Proje Geliştirme Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulunan Pakır’ın siyasi geçmişi de bulunuyor. Genç isim 27. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti Ankara’dan milletvekili aday adayı olmuştu.

RAMAZAN SAYGILI/HABERVAKTİM

Gazetilksayfa.com