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Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltında bulunan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken; şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında 16 şüpheli bulunuyor.

Aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar da devam ediyor.

Süreç
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişilerin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerden 62'si dün emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere şüphelilerin tümünü serbest bırakmıştı.

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