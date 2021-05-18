  • BIST 1.462
  • Altın 501,172
  • Dolar 8,3424
  • Euro 10,1897
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Thodex soruşturmasında şirketin finans uzmanı ile yazılımcısı gözaltına alında

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans uzmanı firari şüpheli R.A. ile şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Thodex soruşturmasında şirketin finans uzmanı ile yazılımcısı gözaltına alında

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans uzmanı firari şüpheli R.A. yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan şirketin finans uzmanı R.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan R.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şirketin yazılımcısı gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı da gözaltına alındı.

Süreç
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75 tamamlandı18 Mayıs 2021 Salı 11:33
  • Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi18 Mayıs 2021 Salı 11:32
  • 'İsrail virüsü' domatesin koronası18 Mayıs 2021 Salı 10:56
  • Paraşütçülerden Türk bayraklı '19 Mayıs' atlayışı18 Mayıs 2021 Salı 10:55
  • Deneme üretimi sonuç verdi, 'aronya' meyvesi Karadeniz'e yayılıyor18 Mayıs 2021 Salı 10:53
  • Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından Filistin'e saldıran İsrail'e tepki18 Mayıs 2021 Salı 10:50
  • Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor18 Mayıs 2021 Salı 10:49
  • Türkiye'de 2020'de en çok erkek bebek dünyaya geldi18 Mayıs 2021 Salı 10:49
  • Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi'nden, halkları Müslüman olan ülkelere Filistin'e destek çağrısı18 Mayıs 2021 Salı 10:48
  • Mehmet Ersoy'dan Onur Operasyonu açıklaması18 Mayıs 2021 Salı 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti