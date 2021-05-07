  • BIST 1.436
  • Altın 484,496
  • Dolar 8,2688
  • Euro 9,9874
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor 

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı öğrenildi.
Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor 

DHA'nın edindiği bilgeye göre, Thodex adlı kripto para borsasının firari patronu Faruk Fatih Özer, son dönemde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini istediği ve iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtı. Soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı. Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Soruşturmada ifadesi alınan şüphelilere göre, Özer'in kaçacağından firari olan 5 şirket yöneticisinin haberi vardı.

TAKİP VE İZLEMEDEN RÜŞVET İLE KURTULDU 

Özer'in yabancı ortak bulmak niyetiyle yurtdışına gittiğini söylemesine rağmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası kaçmaya karar verdiği değerlendiriliyor.  Faruk Fatih Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararıyla Arnavutluk polisinin Türkiye'den giden 4 emniyet ekibiyle işbirliği içinde yürüttüğü takip ve izlemeden rüşvet vererek şu ana kadar kurtulabildiği belirtildi. Özer'i, Arnavutluk'ta etkili eski yerel yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı kaydedildi. Özer'in Arnavutluk'tan çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz07 Mayıs 2021 Cuma 09:37
  • Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti07 Mayıs 2021 Cuma 09:37
  • Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı07 Mayıs 2021 Cuma 09:36
  • Adapazarı'nda bıçaklı kavga: 3 yaralı07 Mayıs 2021 Cuma 09:35
  • Bursa'da kauçuk fabrikasında çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi07 Mayıs 2021 Cuma 09:35
  • Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı07 Mayıs 2021 Cuma 09:33
  • Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı07 Mayıs 2021 Cuma 09:32
  • Gazze'deki direniş grubundan İsrail'e 'sabrımız tükeniyor' mesajı07 Mayıs 2021 Cuma 09:21
  • İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evine zorla girdi07 Mayıs 2021 Cuma 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Mayıs 2021 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti