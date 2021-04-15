  • BIST 1.414
  • Altın 452,084
  • Dolar 8,0546
  • Euro 9,6481
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

THY 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu

Türk Hava Yolları, 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu, bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağını bildirdi.
THY 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek15 Nisan 2021 Perşembe 10:37
  • THY resmen açıkladı! 1 Haziran'a kadar durduruldu15 Nisan 2021 Perşembe 10:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü15 Nisan 2021 Perşembe 10:17
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı15 Nisan 2021 Perşembe 10:07
  • Erbil Havalimanı kapandı, THY uçağı Ankara'ya geri döndü 15 Nisan 2021 Perşembe 09:43
  • THY 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu15 Nisan 2021 Perşembe 09:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın evinde iftara katıldı15 Nisan 2021 Perşembe 09:39
  • Gaziantep'te yankesicilik şüphelisi kameradan yakalandı15 Nisan 2021 Perşembe 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Nisan 2021 Perşembe 09:12
  • Genelkurmay Başkanı Güler'den şehit asker için taziye mesajı15 Nisan 2021 Perşembe 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti