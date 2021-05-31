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THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in Başantrenörü Ataman: Oyuncularım, kulübüm, ülkem için çok mutluyum

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." dedi.
THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in Başantrenörü Ataman: Oyuncularım, kulübüm, ülkem için çok mutluyum

Almanya'nın Köln kentinde oynan final maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Ataman, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa Şampiyonu olan oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu belirten Ataman, "Son iki sezondur hep bu günü bekledik. Sürekli onlarla bunu konuştuk, her antrenmanda, her toplantıda. Hedefimiz yeniden Dörtlü Final'de olmak, yeniden finale gelmek dedik ama bizim için yetmez bu dedik, biz şampiyon olacağız dedik ve şimdi şampiyon olduk. Gerçekten çok mutluyum, oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." dedi.

Ataman şunları kaydetti:

"Maçtan hemen sonra Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan beni aradı ve beni tebrik etti, tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Tüm Türkiye'nin şifresiz kanalda maçı izlemesi de çok önemli, sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız yaptığı girişimle bu konuda çok yardımcı oldu. Bu şampiyonlukla ilgili gerçekten çok mutluyum."

Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Ataman, "Bence biz hak ettik, gerçekten hak ettik. Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma karşı oynadık, Barcelona'ya karşı. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu akşam da çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik. 2019'da CSKA karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, 'Bu sefer kazanacağız' ve işte kazandık." ifadesini kullandı.

Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, yakınlarının hatta yayıncı kuruluşun dahi Almanya'ya gelemediğini belirterek bunun sadece pandemi kaynaklı olmadığını, siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Vasilije Micic ise şampiyonluğu kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sırp oyuncu Micic, Türkiye ve Sırbistan'ın birbirine benzediğini ve bu gece Balkan tarzı bir kutlama yapacaklarını ifade etti.

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnanılmaz sevinçliyiz, bizim için çok büyük mutluluk ve gurur oldu. Üç yılın sonunda çekirdek kadromuzu koruyarak bu kupaya ulaşmayı başardık. Tüm ekibin ve çalışanlarımızın emeğine sağlık. Türkiye'ye, Türk basketboluna ve ülkemize böyle bir kupa getirdiğimiz için çok şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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