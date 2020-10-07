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THY Avrupa Ligi Türk derbisine sahne olacak

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol takımları THY Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi Türk derbisine sahne olacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki Türk derbisi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında sahasında Rusya temsilcisi Zenit'e 73-69 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko ise evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.

Anadolu Efes'in 688. maçı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 688. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 687 müsabakada 388 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 440. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 439 mücadelede 231 galibiyet ve 208 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko'nun 539. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 539. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.

Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 538 karşılaşmanın 309'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 336 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 198 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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