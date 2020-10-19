  • BIST 1.207
  • Altın 484,238
  • Dolar 7,8734
  • Euro 9,2761
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenebilmesine imkan sağlandı.
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, maç kadrosuna en az 8 oyuncu bildiremeyen takımların 20-0 hükmen mağlup sayılmasına yönelik kuralda düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, her iki turnuvada da Kovid-19 nedeniyle yeterli oyuncusu bulunmayan takımların maçları en fazla 3 kez ertelenebilecek.

Maçların ertelenebileceği ileri bir tarih bulunamaması veya maksimum erteleme sayısın ulaşılması durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilecek.

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle hükmen mağlup olan ASVEL'in Panathinaikos ve Kızılyıldız mts maçları ile Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda da iptal edilen Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer-JL Bourg ve JL Bourg-UNICS Kazan müsabakaları başka bir tarihte yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli yüzücü Emre Sakçı Budapeşte'de birinci oldu19 Ekim 2020 Pazartesi 09:38
  • Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı18 Ekim 2020 Pazar 23:32
  • Fenerbahçe, İzmir'den 3 puanla döndü18 Ekim 2020 Pazar 23:29
  • Getafe sahasında Barcelona'yı mağlup etti18 Ekim 2020 Pazar 09:22
  • Superbike'da mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de birinci oldu17 Ekim 2020 Cumartesi 18:56
  • Fenerbahçe’de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı17 Ekim 2020 Cumartesi 16:05
  • Galatasaray’da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor16 Ekim 2020 Cuma 21:14
  • Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum16 Ekim 2020 Cuma 20:17
  • Formula 1'in Vietnam ayağı iptal edildi16 Ekim 2020 Cuma 11:38
  • MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek16 Ekim 2020 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti