  • BIST 1.361
  • Altın 452,383
  • Dolar 8,1388
  • Euro 9,6859
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maç programı belli oldu.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ve 3 galibiyete ulaşacak ekiplerin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren ve 6. basamaktaki İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü İstanbul'da yapacak.

Ligde 34 hafta süren normal sezon sonunda 7. basamakta yer alan ve 2. sıradaki Rusya ekibi CSKA Moskova'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.

Anadolu Efes'in maç programı:

20 Nisan Salı:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

Fenerbahçe Beko'nun maç programı:

21 Nisan Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lider Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor12 Nisan 2021 Pazartesi 12:54
  • Trabzonspor'da gol sorunu çözülemiyor12 Nisan 2021 Pazartesi 10:27
  • Real Betis deplasmanından beraberlikle dönen Atletico Madrid, liderliği geri aldı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:07
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:06
  • Lider Beşiktaş deplasmanda kazandı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:06
  • Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü12 Nisan 2021 Pazartesi 09:05
  • Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yüzünde kırık tespit edildi11 Nisan 2021 Pazar 17:05
  • 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı11 Nisan 2021 Pazar 17:04
  • Demir Grup Sivasspor evinde kazandı11 Nisan 2021 Pazar 17:02
  • 2. Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu11 Nisan 2021 Pazar 17:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti