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THY Avrupa Ligi'nde heyecan 32. hafta maçlarıyla devam edecek

Ligin 32. haftasında Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.
THY Avrupa Ligi'nde heyecan 32. hafta maçlarıyla devam edecek

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 32. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın ve 31 Mart Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 20 galibiyetle 3. sırada yer alan Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Wizink Center'da İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Ligde 19 galibiyetle 6. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ise yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Audi Dome Salonu'nda karşılaşacak.

Program
THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

20.00 Zalgiris (Litvanya) - ALBA Berlin (Almanya)

20.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - TD Systems Baskonia (İspanya)

21.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Barcelona (İspanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Fenerbahçe Beko

31 Mart Çarşamba:

20.00 Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa)

22.00 Valencia Basket (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

Kaynak: Haber Kaynağı
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