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THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi 5'i belirlendi.
THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Vladimir Lucic (Bayern Münih), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Kevin Pangos'un (Zenit) ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu.

Maç başına 11,4 sayı ile kariyerinin en iyi ortalamasını yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer aldı.

29 yaşındaki pivot, bu sezon iki kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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