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THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan tek Türk takımı oldu.
THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı.

THY Avrupa Ligi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon 28. haftanın ardından ara verilmişti. Avrupa Ligi yönetimi, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ligi şampiyon ilan etmeden sonlandırmıştı.

Organizasyonda 2020-2021 sezonu, 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turnuvada 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.

Bu kulvarda son 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

Son 5 sezonda 4 final
THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 sezonun 4'ünde Türk takımları final oynadı.

Fenerbahçe, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale kalma başarısı gösterdi. 2017'de kupayı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Ligde 2018-2019'da ise Anadolu Efes finale çıktı. Finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya mağlup olan lacivert-beyazlılar, ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes, Dörtlü Final'de yer aldığı 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında ise üçüncülük elde etti.

Türkiye adına 14 takım
Türkiye, 1958 yılında başlayan Kupa 1'de bugüne dek 14 takımla temsil edildi.

Türkiye'yi en fazla 30 kezle Anadolu Efes (Eski adı Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 18 defayla Fenerbahçe, 12 kezle de Galatasaray takip etti.

Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Darüşşafaka beşer, Beşiktaş ile Karşıyaka ikişer, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.

İlk maç Modaspor'un
Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.

Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

İlk galibiyet Galatasaray'ın
Kupa 1'de Türk takımları adına ilk galibiyeti Galatasaray elde etti.

Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye bu turnuvada ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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