  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Ankara 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 34 °C
»

THY bugün 200 bin yolcu taşıyacak

THY, 200 bin yolcu barajını 2019 sonrasında ilk kez aşacak. Bugün THY uçaklarının genel doluluk oranının yüzde 73,4 olması bekleniyor.
THY bugün 200 bin yolcu taşıyacak

İstanbul Havalimanı, THY'nin en yoğun kalkış ve varış yapacağı havalimanı olacak. Bu havalimanında kalkan 434 uçak, 70 bin yolcu ile havalanacak. İstanbul Havalimanı'na inecek 424 uçak ise 61 bin yolcu taşıyacak. THY'nin toplamda İstanbul Havalimanı'nda 131 bin yolcuya bugün hizmet vermesi planlanıyor. Bu rakamın gün içerisinde oluşacak taleple daha da artması bekleniyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bayram havasında uçuyoruz. Bugün yaklaşık her dakika bir Türk Hava Yolları uçağı gökyüzüne yükseliyor ve bin 364 uçuşumuzda 200 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Avrupa'da, kara bulutlardan en hızlı ve güçlü sıyrılan havayolu olarak pandemi öncesini aratmıyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul trafiğinde son durum17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:47
  • Bakan Koca: Üçte birimiz çift doz aşılıyız17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:25
  • Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:19
  • Bakan duyurdu: Türkiye dünyada bunu başarabilen tek ülke olacak17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:17
  • Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:15
  • Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:11
  • Hassa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:33
  • Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:33
  • TBMM kararları Resmi Gazete'de17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti