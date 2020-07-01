  • BIST 115.511
  • Altın 391,450
  • Dolar 6,8497
  • Euro 7,6839
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 37 °C
  • Konya 28 °C
»

THY Bulgaristan seferlerine yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan’a uçuşlarını 16 Mart'ta askıya alan Türk Hava Yolları bugün itibarıyla uçuşlara yeniden başladı.
THY Bulgaristan seferlerine yeniden başladı

THY Sofya Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, haftada 3 sabah, 2 akşam olmak üzere toplamda 5 sefer olarak icra edilecek uçuşların en kısa zamanda artmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, uçuş öncesinde sosyal mesafeli check-in ve boarding, ateş ölçümü, maske zorunluluğu, kabin bagajlarının küçültülmesi, kabin içinde ise yolculara hijyen kiti dağıtılması, hepa filtreli hava sterilizasyonu, uçak içi detaylı dezenfekte çalışması gibi önlemler alındığı vurgulandı.

Bu arada, Başkent Sofya Havaalanı’na sabah saatlerinde iniş yapan ilk THY uçağının yolcularını Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Erman Topçu karşıladı.

Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek günlerde tedbirlerin kaldırılması ve normalleşmenin tam olarak sağlanması durumunda hem Sofya hem de Varna’ya sefer yapılabileceğini belirtti.

Müsteşar Topçu, "Bu ilk seferin iki ülke halkları arasında turizm yoluyla güçlenecek olan bağların çok daha ileri seviyeye taşınmasına vesile olmasına ümit ediyoruz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaş Ayasofya Camii için heyecan içerisinde01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:02
  • Katliamın belgesi: Libya'da toprağın altında cesetler fışkırdı01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Telekonferans Zirvesi'ne katıldı01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:42
  • Bakan Kasapoğlu: STK'ların projelerine 35 milyon lira destek çağrısına başvurular başladı01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:19
  • THY'nin İtalya uçuşları yeniden başladı01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:18
  • Ankara'da boya deposunda yangın01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:03
  • Türk Kızılay 4 milyon insana kurban eti ulaştırmayı hedefliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:00
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, 2022 sonunda ilk aracı banttan indirmek01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:59
  • İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:59
  • İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 Test Merkezi kuruldu01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti