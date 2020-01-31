THY Çin'e seferlerini askıya aldı

THY, Çin'e düzenlediği seferlerinin bazılarını askıya aldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, Çin'in bazı şehirlerine düzenlediği seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.