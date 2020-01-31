  • BIST 119.850
  • Altın 302,264
  • Dolar 5,9798
  • Euro 6,5955
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

THY Çin'e seferlerini askıya aldı

THY, Çin'e düzenlediği seferlerinin bazılarını askıya aldığını duyurdu.
THY Çin'e seferlerini askıya aldı

Türk Hava Yolları, Çin'in bazı şehirlerine düzenlediği seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan'a tepki30 Ocak 2020 Perşembe 23:20
  • Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti30 Ocak 2020 Perşembe 21:22
  • Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi30 Ocak 2020 Perşembe 18:19
  • Bahçeli'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki30 Ocak 2020 Perşembe 16:39
  • 31 Ocak 2020 Cuma Hutbesi yayınlandı!30 Ocak 2020 Perşembe 15:29
  • Korona dehşeti büyüyor! 6 bin kişi karantinaya alındı30 Ocak 2020 Perşembe 15:29
  • Meteorolojiden yoğun kar uyarısı30 Ocak 2020 Perşembe 15:26
  • Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı30 Ocak 2020 Perşembe 15:13
  • AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi30 Ocak 2020 Perşembe 15:11
  • Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem30 Ocak 2020 Perşembe 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti