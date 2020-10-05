  • BIST 1.158
  • Altın 477,851
  • Dolar 7,7456
  • Euro 9,1281
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

THY ekim ayı uçuş planını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) ekim ayı uçuş planını güncelledi.
THY ekim ayı uçuş planını duyurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY)  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına yeni destinasyonlar eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi, 24 Ekim tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

Uçuş planına www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani adresinden ulaşılabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır05 Ekim 2020 Pazartesi 15:23
  • İnşaat kenarında bebek cesedi bulundu05 Ekim 2020 Pazartesi 15:10
  • Arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle dolandırıcılığa 6 gözaltı05 Ekim 2020 Pazartesi 15:09
  • Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin kök Hint keneviri ele geçirildi05 Ekim 2020 Pazartesi 15:07
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifadedir05 Ekim 2020 Pazartesi 15:02
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur05 Ekim 2020 Pazartesi 14:39
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor05 Ekim 2020 Pazartesi 14:39
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik05 Ekim 2020 Pazartesi 14:38
  • Adalet Bakanlığı'ndan şiddet açıklaması05 Ekim 2020 Pazartesi 13:57
  • Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı05 Ekim 2020 Pazartesi 13:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti