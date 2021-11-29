  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.7853
  • Euro 14.4418
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

THY, Fas uçuşlarını 14 Aralık’a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Fas'ın Marakeş ve Kazablanka kentlerine yönelik seferlerini 14 Aralık’a kadar durdurdu.
THY, Fas uçuşlarını 14 Aralık’a kadar durdurdu

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Fas Sivil Havacılık Otoritesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 Kasım-13 Aralık (dahil) tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omicron sonrası DSÖ'den dünyaya kötü haber! Başa dönüyoruz29 Kasım 2021 Pazartesi 10:43
  • MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!29 Kasım 2021 Pazartesi 10:42
  • Suudi Arabistan'dan Umre kararı: Omicron için yeni önlemler!29 Kasım 2021 Pazartesi 10:41
  • Türkiye'ye petrol müjdesi! 45 yeni kuyu keşfedildi29 Kasım 2021 Pazartesi 09:47
  • Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 4'e düştü29 Kasım 2021 Pazartesi 09:40
  • Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' oldu29 Kasım 2021 Pazartesi 09:38
  • Emine Erdoğan'dan 'Türkmenistan' paylaşımı29 Kasım 2021 Pazartesi 09:37
  • Hakkari'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu29 Kasım 2021 Pazartesi 09:36
  • Erdoğan: Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık29 Kasım 2021 Pazartesi 09:36
  • Türkiye, Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnun29 Kasım 2021 Pazartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti