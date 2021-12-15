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THY Global Traveler okuyucularınca 3 ödüle layık görüldü

Türk Hava Yolları, "Global Traveler Okuyucu Anketleri"nde, “En iyi Business Class”, “En iyi Kurumsal Sadakat Programı” ve “En iyi Havaalanı Yer Hizmetleri” ödüllerini kazandı.
THY Global Traveler okuyucularınca 3 ödüle layık görüldü

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok noktasına uçan THY, Global Traveler dergisi okuyucularının oy verdiği anketlerde üst üste 5. kez “En iyi Business Class Ödülü”nü kazanarak "Quint" statüsüne erişti.

THY, aynı zamanda 6. defa üst üste "En İyi Havaalanı Yer Hizmetleri", 4. kez de "En iyi Kurumsal Sadakat Programı" ödüllerinin sahibi oldu.

Her sene düzenlenen “Global Traveler Okuyucu Anketleri”, derginin okuyucuları tarafından oylanıyor. Bu sene 18'incisi gerçekleşen ödüllerde, dünyanın en iyi hava yolu şirketleri, sadakat programları, otel ve seyahate ilişkin hizmetleri de dahil olmak üzere toplam 80 kategoride, aralarında sık uçan yolcu okuyucularının da bulunduğu 22 bin kişi tarafından değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en iyi seyahat sağlayıcılarının yer aldığı "Global Traveler Okuyucu Anketleri”nde bu ödüllere layık görülmenin onur verici olduğunu belirtti.

Aycı, "Mükemmel hizmet anlayışına kendini adamış çalışanlarımız ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde temsil eden Türk Hava Yolları ailesi ile gurur duyuyor, şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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