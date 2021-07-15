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THY günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Temmuz'da düzenlenen 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.
THY günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 8-14 Temmuz tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük 1254 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu unvanını korudu.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 880 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 773 uçuşla KLM Royal Airline, 4. sırasında 772 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 287 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 267 uçuşla British Airways yer aldı.

Raporda, uzun mesafeli/eski taşıyıcılar arasında büyük bir varyasyon olduğu, Türk Hava Yolları'nın Kovid-19 salgını öncesi 2019 uçuşlarının yüzde 85'ini yakaladığı, British Airways'in ise aynı döneme göre sadece yüzde 27'de kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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