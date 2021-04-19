  • BIST 1.395
  • Altın 463,901
  • Dolar 8,0687
  • Euro 9,7116
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 18 °C
»

THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. Pegasus Hava Yolları ise 267 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.
THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 12-18 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 363 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 358 uçuşla Air France, 4. sırasında 320 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 286 uçuşla Wideore, 6. sırasında ise 283 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı. Pegasus Havayolları ise günlük 267 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 36,3 oranında kaldığı ve toplamda 76 bin 27 uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk çiftçisi salgın döneminde topraktan kopmadı, üretimi artırdı19 Nisan 2021 Pazartesi 11:31
  • 'Garanti kupon' şebekesi, mağdurlar için 'kekliği yakaladık' diyormuş19 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul ile ilgili açıklama19 Nisan 2021 Pazartesi 11:13
  • İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu19 Nisan 2021 Pazartesi 11:11
  • Ankara Büyükşehir oyuncak satın alacak19 Nisan 2021 Pazartesi 11:09
  • Keşfettikleri balık katili parazite 'Adana' ismini verdiler19 Nisan 2021 Pazartesi 10:49
  • Bitlis kırsalında patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ele geçirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:48
  • Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretime geçilecek19 Nisan 2021 Pazartesi 10:48
  • İçişleri'nden kısıtlama açıklaması: 33 bin 811 kişiye ceza19 Nisan 2021 Pazartesi 10:41
  • Doğu Karadeniz’e çay işçisi göçü başladı, uyarı geldi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti