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THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.
THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi 382 günlük uçuşla Air Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 380 uçuşla Air France, 4. sırasında 312 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 297 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 272 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı.

Raporda, bu tarihler arasında 76 bin 477 uçuş gerçekleştirildiği ve trafiğin yüzde 3,5 arttığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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