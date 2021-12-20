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THY, Gürcistan'da 'en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi' ödülünü aldı

Türk Hava Yolları (THY), Gürcistan'da, 2021 yılında "en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi" ödülüne layık görüldü.
THY, Gürcistan'da 'en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi' ödülünü aldı

"Welcome To Georgia" ismiyle düzenlenen turizm ödülleri töreninin yedincisi, başkent Tiflis'te düzenlendi.

Gürcistan'da faaliyet gösteren Rustavi 2 televizyon kanalı, töreni canlı yayımladı.

Programda bir konuşma yapan Gürcistan Havalimanları İdaresi Müdürü Tamar Archvadze, Gürcistan'da 2021 yılda en fazla yolcu taşıyan şirketin Türk Hava Yolları olduğunu belirtti.

Archvadze, programa katılan THY Gürcistan Müdürü Şerafettin Ekici'ye "en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi" ödülünü takdim etti.

Ekici ise yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de belli zorlukların yaşandığını ama buna rağmen THY olarak başarılı bir şekilde uçuşları gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

THY olarak her zaman yolculara kaliteli hizmet sunmaya ve onları gidecekleri yere ulaştırmaya devam edeceklerini kaydeden Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu ödülü THY Gürcistan ekibine armağan ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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