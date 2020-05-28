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THY ilk çeyrek zararını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle 2020'nin ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon lira zarar etti.
THY ilk çeyrek zararını açıkladı

Koronavirüs salgınından etkilenen kurumlardan birisi olan Türk Hava Yolları (THY) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 yılının ilk çeyreği ile finansal raporunu bildirdi. Buna göre kurum, ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon lira zarar açıkladı.

THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.

HİSSELERİ YÜKSELİYOR

THY’nin borsadaki hisseleri dünden beri düzenli bir yükseliş içerisinde. Hisseler şu ana kadar yüzde 10’a yaklaşık oranlarda kar getirdi.

THY’den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağı bildirilmişti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90’ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti" demişti. Bu sürçte personel çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna da yanıt veren Aycı, "Elimizden geldiğince personel çıkarmamaya çalışacağız. Ama bir birim maaş alanla 20 birim maaş alanlarla aralardaki ayarlamalar gerekli oluyor. Bir birim alana dokunmamak için belki 20 birim ya da altına alınan maaşlarda oynamalar gerekecek" ifadelerini kullandı.

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