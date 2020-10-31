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THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları, İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edilebileceğini bildirdi.
THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.
Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

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