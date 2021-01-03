  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaşan ve gövdesinde hasar meydana gelen THY'nin B777-F tipi kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi. 

Kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz03 Ocak 2021 Pazar 15:46
  • Afganlar arası müzakereler 5 Ocak'ta tekrar başlayacak03 Ocak 2021 Pazar 15:45
  • Adalet Bakanlığı 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler yaptı03 Ocak 2021 Pazar 15:44
  • THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı03 Ocak 2021 Pazar 15:43
  • MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi03 Ocak 2021 Pazar 15:05
  • Gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği03 Ocak 2021 Pazar 15:04
  • Şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, kayınbiraderlerini ve kayınpederini vurdu03 Ocak 2021 Pazar 14:19
  • Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da03 Ocak 2021 Pazar 14:18
  • Bakan Soylu: 2020'de uyuşturucuya yönelik 158 bin 674 operasyonda 23 bin 693 kişi tutuklandı03 Ocak 2021 Pazar 13:29
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı muzır yayın ilan etti03 Ocak 2021 Pazar 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti